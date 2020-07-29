Поплавская потрясена словами о невиновности Ефремова: Должен ответить по закону

Актер Михаил Ефремов находится под домашним арестом, ожидая судебного заседания. При этом представители российского шоу-бизнеса продолжают комментировать резонансную историю с ДТП.

Актриса Яна Поплавская не верит, что Михаил Ефремов, устроивший смертельное ДТП, заявит о своей невиновности. Звезда фильма "Про Красную Шапочку" убеждена, что непростая ситуация позволит выяснить, является ли артист добросовестным человеком.

По мнению Поплавской, все имеющиеся на данный момент факты подтверждают версию того, что актер сознательно сел за руль пьяным и попал в аварию. Знаменитость подчеркнула, что есть записи с камер видеонаблюдения, освидетельствования врачей и очевидцев, а также прочая информация о резонансном деле, которая доступна любому пользователю интернета.

Яна Евгеньевна верит, что все люди, независимо от своих достижений и званий, равны перед законом. По этой причине при вынесении приговора не стоит учитывать, каких наград был удостоен Михаил Ефремов, считает она. "А как человек он ничем не лучше и не хуже других людей, ответить он должен по закону и отказываться от своей вины он не вправе", – цитирует артистку РИА ФАН.

Напомним, 8 июня актер Михаил Ефремов сел пьяным за руль и устроил смертельную аварию в центре российской столицы. После трагедии артист записал видео, в котором заявил, что не будет задействовать свои связи, чтобы замять дело. При этом ранее адвокат Ефремова говорил, что его подопечный считает себя невиновным.