Отказ Ефремова признать вину в ДТП возмутил жену погибшего водителя: Это не мужской поступок

В среду, 29 июля, адвокат семьи водителя Александр Добровинский подтвердил отказ Михаила Ефремова признать себя виновным. По словам правозащитника, сначала актер сознался в содеянном, а затем забрал свои слова назад. "Это есть в материалах дела", – отметил он.
Поведение артиста раскритиковала гражданская супруга Сергея Захарова. "Что отказался признавать вину – это не мужской поступок", – заявила Ирина. Женщина добавила, что актер не связывался с ней и не предлагал какую-либо помощь.
Напомним, сегодня должно было состояться предварительное слушание по делу Ефремова. Заседание перенесли на 30 июля из-за неявки адвоката артиста Эльмана Пашаева.
Ранее защитник раскрыл тактику звезды в суде. Ефремов будет молчать и ждать решения. Вместо него будут говорить адвокаты. Также Пашаев сообщил, что актер до сих пор не пришел в себя после трагедии, супруга Софья морально поддерживает его.
Напомним, ДТП с участием Михаила Ефремова случилось 8 июня в центре Москвы. Автомобиль звезды вылетел на встречную полосу и врезался в фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. Водитель второго транспортного средства умер в больнице.
Актера задержали правоохранители. Как оказалось, в момент аварии Михаил Ефремов был сильно пьян. Также медицинская экспертиза обнаружила у него в крови следы наркотических веществ. Знаменитость поместили под домашний арест до 9 августа.
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