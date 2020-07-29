"Пора настает": Пугачева обратилась к Крутому по поводу важной даты

Алла Пугачева поздравила композитора с днем рождения. Мэтру отечественной эстрады исполнилось 66 лет.

Примадонна обратилась к Игорю Крутому в своем инстаграм-аккаунте. Звезды общаются и сотрудничают уже более 30 лет. Певица тепло поздравила коллегу.

Свое пожелание Алла Пугачева начала поэтической строчкой. "Вот и стали мы на год взрослей, и пора настает…", – написала звезда. Она призвала композитора жить и радоваться.

Подписчики артистки присоединились к поздравлениям и пожелали Игорю Крутого творческого долголетия. "Один из лучших композиторов советской эпохи. Красивые наши и позитивные, добра вам!", "С днем рождения, Маэстро! Здоровья! Успехов в творчестве и ждем новых совместных песен", – высказались фолловеры.

Отметим, композитор стал автором хита Аллы Пугачевой "Любовь, похожая на сон". Песня стала одной из любимых у поклонников звезды. Игорь Крутой и Примадонна после выхода композиции стали много работать вместе. В 2003-м году певицы выпустила альбом "Живи спокойно, страна!" на его музыку.

Примечательно, что отношения артистки и композитора не всегда были идеальными. Как-то раз Алла Пугачева и Игорь Крутой сильно поссорились. Примадонна хотела создать собственный фестиваль, который по задумке напоминал "Новую волну" Крутого. Мэтр эстрады призвал звезду придумать более оригинальную идею. В 2014 году певица и музыкант помирились.