71-летняя Пугачева появилась в платье с большим разрезом

На одной из фан-страниц Аллы Пугачевой появилось видео, которое пару дней назад выкладывал в личном блоге Максим Галкин. На кадрах Примадонна демонстрирует длинный наряд, прогуливаясь по фойе своего особняка.

В замедленной съемке артистка идет навстречу камере и улыбается. Певица одета в "чайное" платье синего цвета, которое украшено контрастным анималистичным рисунком. На ногах у звезды красуются туфли-лодочки телесного оттенка.

Стилист Ольга Линцова прокомментировала образ Аллы Пугачевой, отметив, что наряд выгодно подчеркивает фигуру исполнительницы. Эксперт похвалила артистку за выбор платья с разрезом, благодаря которому видны изящные щиколотки. Также она сделала комплимент объемным рукавам, которые в этом сезоне в моде.

По мнению стилиста, Алле Пугачевой очень к лицу глубокий синий цвет, а V-образный вырез визуально стройнит. Правда, Ольга Линцова посоветовала артистке добавить в образ пояс или ремень. Акцент на талии необходим, так как фигура 71-летней звезды в этом наряде выглядит слегка прямоугольной.

Напомним, недавно Алла Пугачева вместе с мужем Максимом Галкиным посетила светское мероприятие. Народ был в восторге от заметно похудевшей и похорошевшей Примадонны. Артистка с гордостью демонстрировала публике стройные ноги, много смеялась и общалась с коллегами.