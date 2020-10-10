Советский, украинский и российский композитор, народный артист России (1996), народный артист Украины (2011), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1992) Игорь Крутой является владельцем фирмы "АРС" (продюсирование таких проектов, как "Новая волна", "Детская Новая волна", "Песня года", "Утренняя почта"), независимого агентства авторских прав, телеканала "Муз-ТВ" (25%), "Love-радио", "Радио Дача" и "Такси FM", продюсером "Фабрики звезд - 4", учредителем сайта Music1.ru.
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