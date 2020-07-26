Решетова намекнула на проблемы в отношениях с Тимати

На этой неделе Анастасия Решетова улетела отдыхать в Сен-Тропе вместе с сыном Ратмиром. Тимати не составил компанию возлюбленной, что стало первым подозрительным моментом в этой истории. Позже стало известно, что рэпер проводит свой отпуск вместе с дочерью Алисой и мамой Симоной.
Поклонники не понимают, как могут муж и жена путешествовать друг без друга. Другие же начали сравнивать супругов с Джиганом и Оксаной Самойловой, которые часть отпуска также проводили раздельно, а потом стало известно об их расставании.
Теперь же Решетова призналась, что последние несколько месяцев стали для нее тяжелыми и весьма эмоциональными. Она потеряла гармонию, из-за чего перестала хорошо спать и лишь мечтала о путешествии.
Также Анастасия отметила, что сейчас ее отпуск проходит не так, как раньше. "Но так нужно", – заключила она. Вероятно, супруги отдыхают, прежде всего, друг от друга.
Напомним, ходят слухи, что между Анастасией Решетовой и мамой Тимати напряженные отношения. Якобы свекровь недолюбливает невестку. Поклонники считают, что Симоне больше нравится бывшая избранница ее сына – Алена Шишкова.
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