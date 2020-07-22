Стал известен мотив сбежавшей с ребенком Решетовой

Накануне стало известно, что Анастасия Решетова взяла девятимесячного Ратмира и улетела в Сен-Тропе к отцу Тимати. Чтобы покинуть страну, она воспользовалась частным самолетом. В путешествии модель надеется выспаться на месяцы вперед и отдохнуть от всех.

Скандальный блогер Лена Миро не смогла пройти мимо такого события. Правда, вместо того, чтобы накинуться на девушку с критикой, та ее похвалила. Как заявила журналиста, она не ожидала, что подруга рэпера проявит столь сильный материнский инстинкт.

Когда Анастасия Решетова только родила Ратмира, Лена Миро была уверена, что мать Тимати заберет мальчика к себе на воспитание так же, как и старшую Алису. Однако наложница, как ее называет блогер, смогла отбиться от "бабки Симоны". Возможно, родственница артиста не приняла отказа и стала "гнобить" молодую мать, требуя власти над внуком.

При этом девушка, по мнению журналистки, выбрала правильную стратегию – взяла, да и улетела к отцу Тимати. По словам Лены Миро, этот властный человек может поставить на место кого угодно. Сейчас модель покрутится возле него, вотрется в доверие, и все – рэперу прикажут на ней жениться, а Симоне отстать.

По мнению блогера, Ратмир также должен растопить сердце деда. Журналистка почему-то уверена, что Ильдар Юнусов никогда ранее не видел мальца. Однако это не так. Папа Тимати уже успел понянчить внучка – об этом бизнесмен рассказал еще в 2019 году, сообщает РИА ФАН.