Любимые женщины Тимати

Один из самых успешных российских рэперов, выпускник "Фабрики звезд", хулиган и сердцеед Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует 15 августа 35-летие. В честь юбилея Dni.Ru решили вспомнить самых ярких женщин в жизни артиста.
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