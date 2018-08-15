Любимые женщины Тимати

Один из самых успешных российских рэперов, выпускник "Фабрики звезд", хулиган и сердцеед Тимур Юнусов, более известный как Тимати, празднует 15 августа 35-летие. В честь юбилея Dni.Ru решили вспомнить самых ярких женщин в жизни артиста.