Мать Тимати неосторожно высказалась о невестке

Мать исполнителя пообщалась с подписчиками в "Инстаграм". Она пролила свет на отношения невестки и внучки.
Звездная бабушка показала небольшое видео с занятий шестилетней Алисы. Пользователи соцсети оценили гибкость девочки и осыпали ее комплиментами. А некоторые стали задавать Юнусовой вопросы о ее семье.
"Симона, Настя с Алисой в хороших отношениях? Всегда с различных мероприятий Настя рядом с Алисой – как подружки", – написала одна из комментаторов. "Близки по возрасту", – высказалась мать рэпера Тимати.
Поклонники тут же восприняли это как укол в адрес модели. Якобы, таким образом женщина дала понять, что интеллектуальное развитие Анастасии Решетовой примерно на уровне ребенка, вот они и дружат.
Юнусова же не считает, что кого-либо оскорбила, а лишь отметила относительно небольшую (18-летнюю) разницу в возрасте. Отметим, что поклонники звездного семейства давно подозревают, что Симона недолюбливает гражданскую жену сына. Некоторые считают, что она с гораздо большим теплом и уважением относится к прежней избраннице рэпера Тимати – Алене Шишковой.
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