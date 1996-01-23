Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Анастасия Григорьевна Решетова

Анастасия Григорьевна Решетова модель, бизнесвумен

  • Дата рождения: 23 января 1996
  • Место рождения: Москва, Россия
  • Знак зодиака: Водолей
  • Рост: 178
  • Вес: 52
  • Жена/Муж: Тимати
  • Дети: сын Ратмир

Анастасия Решетова родилась в Москве 23 января 1996 года. Родители разошлись еще в глубоком детстве Насти и ее родной сестры. После развода обе девочки остались с отцом, который был довольно строг с дочками.

Ранний подъем, готовка, уборка, стирка – все это было повседневностью в жизни девочек. Отец, Григорий Решетов, был военным, но позже решил заняться юриспруденцией. Общение с мамой у Насти не сложилось.

До 17 лет о карьере модели она даже не задумывалась, но все поменялось, когда она пришла посмотреть на конкурс Miss Universe. Там девушку заметили учредители конкурса "Мисс Россия", которые предложили Анастасии пойти на кастинг.

В 2014 году окончившая школу Решетова представляла Москву в национальном соревновании и получила титул "Первая Вице-мисс Россия". Как признавалась модель, она была совершенно неподготовленной, но заняв призовое место, была безумно рада. После этого она задумалась о карьере в этой сфере.

После школы молодая модель решила поступать в МГУ на факультет журналистики, однако ей пришлось покинуть вуз из-за невозможности совмещения профессиональной деятельности и учебы. Чуть позже Решетова решила поступить в МИЭПП по направлению государственного муниципального управления. В это же время Анастасия решила совместить обучение в вузе и Московской школе радио и телевидения.

В 2016 году модель решила заняться бизнесом и открыла клинику красоты Anatomia Beauty Clinic. Через год вышла книга "Сегодня я проснулась другой" под ее авторством, где написаны советы по тренировкам, правильному питанию и множеству других аспектов жизни, которые влияют на красоту девушек. Также Анастасия открыла салон красоты INHYPE BEAUTY и запустила бренд одежды INHYPE, отличительной чертой которого является индивидуальная кастомизация.

Личная жизнь

В 2015 году Решетова познакомилась с рэпером Тимати, который на тот момент был в гражданском браке с Аленой Шишковой. Официально пара пыталась не афишировать отношения, но в своих социальных сетях Анастасия и Тимур лишь плодили слухи об их скорой свадьбе.

В конце 2018 года в интервью Регине Тодоренко девушка впервые рассказала о романе с рэпером и поделилась некоторыми подробностями их отношений. Например, Анастасия долгое время скрывала роман от родственников, но они все равно узнали об этом через интернет. Также звезда заявила, что полюбила Тимура не из-за денег, поэтому была бы готова встречаться с ним, будь он мене богат.

Осенью 2019 года у пары появился сын, которого назвали Ратмиром в честь давно погибшего друга Тимати Ратмира Шишкова.

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