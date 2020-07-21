Решетова взяла ребенка и сбежала от Тимати за границу

Анастасия Решетова рассказала в личном блоге, что решила вместе с девятимесячным Ратмиром улететь на отдых. Девушка воспользовалась частным самолетом, чтобы покинуть страну.

Модель заявила, что собралась отвезти Булку – так она нежно называет сына – к дедушке на юг. В комментариях пользователи "Инстаграм" уточнили, к какому именно. Оказалось, девушка решила провести отдых вместе с отцом Тимати, предпринимателем Ильдаром Юнусовым.

Родители рэпера разошлись в конце 90-х, но сохранили теплые отношения. Бизнесмен ведет закрытый образ жизни, редко посещает светские мероприятия и не имеет страниц в соцсетях. В недавнем интервью Тимати отметил, что папа живет в Швейцарии и у него есть новая семья.

Судя по геотегу, который выставила Анастасия Решетова, прилетела она в Сен-Тропе. Вероятно, именно туда выехал на летний отдых и бизнесмен. Девушка отметила, что неясно, когда вернется назад. В планах у модели выспаться на месяцы вперед и отдохнуть от всех.

Поклонники уточнили, почему Тимати не поехал с семьей. Настя осадила комментаторов: мол, мы же не на год улетаем, все нормально. "Хоть бы Тимур не загулял ❤️ пока ты далеко (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – беспокоятся фанаты.