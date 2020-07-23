Наташка в кайфе: как муж Королевой тренирует огромный язык

Стриптизеру Сергею Глушко, известному как Тарзан, идет 51-й год. Но сбавлять обороты он не собирается. Есть, как говорится, порох в пороховницах. Да и грешно не пользоваться тем, чем так щедро одарила природа.

Физическим данным Тарзана можно только позавидовать – 186 сантиметров роста, 95 килограммов веса. Да и в остальном все хорошо. Посетители стриптиза могут оценить размеры интимных частей тела мужа Королевой. Все остальные же могут понять, что у Тарзана все большое, даже по фотографии... языка.

На своей странице в социальной сети он вывалил эту часть тела и спросил подписчиков: "А как вы тренируете свой язык?" Для многих, конечно, стало откровением, что язык можно и нужно тренировать. Но еще больший шок вызвали размеры языка Сергея Глушко.

"Натахе повезло", "Вот это лопата", "Уникальность языка, как мышцы, в том, что он никогда не устает от нагрузок", "Судя по Вашему языку, Наташка в кайфе", "А у вас все такое большое?", "Это ж может быть и источником дохода– запасной инструмент, так сказать", – комментируют шокированные люди увиденное.

Стоит заметить, что Сергей Глушко обожает подобным образом провоцировать и будоражить народ. На своей странице он часто предстает совершенно голым или в одних стрингах, фотографирует отдельные части тела в разных ракурсах. Ежедневно за этим бесконечным процессом самолюбования наблюдают 182 тысячи подписчиков.