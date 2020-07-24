Главная Рейтинг сериалов Новости

Топ новостей

"Муж всю жизнь имел второй дом и второго ребенка": Немоляева рассказала о семейной драме
Белоруссию готовят к масштабным фальсификациям на выборах: Никто не поверит
Молодая жена Макаревича впервые показала совместное фото
Жестоко избитая звезда "Дома-2" попала в больницу: шокирующие фото
партнеры
Пятница
24 июля
Лента новостей
17:27
Мужчина ударил в живот беременную школьницу
17:12
Александрова впервые показала лицо подросшей дочки
17:11
Ларису Долину сняли в непривычном для народа виде на отдыхе
17:08
В Москве заочно арестовали политика Усатого
16:50
Мать отчитала внезапно заявившегося голодного Газманова
16:38
Врачи не смогли помочь страдающему мужу Аглаи Шиловской
16:34
Народ насмехается над молодящейся Рудковской
16:33
Создатели начали съемки сериала "Мертвые души" без устроившего смертельное ДТП Ефремова
16:23
Когда в России снимут ограничения по коронавирусу? Ответ Минздрава
16:09
Новый секс-скандал: блогер из "Тик-Тока" обвинила женатого Куценко в домогательствах
16:04
Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян
15:58
Стал известен подарок Собчак Богомолову на день рождения
15:52
Снова девочка: похоронившая мужа Максакова устроила эротическую фотосессию
15:37
В Сеть "слили" личное письмо Елизаветы II к Меган Маркл
15:28
У экс-ведущей "Дома-2" случился приступ
15:26
Тарасов прокомментировал пьяный дебош в самолете
15:09
Загадочная смерть мамы и тайна происхождения: о чем молчала Ирина Цывина
15:03
Актер cериала "Великолепный век" Юксель Унал похудел на 65 килограммов за полгода
15:02
Путин после выборов в Белоруссии дожмет ослабевшего Лукашенко – эксперт
14:56
Сын Панина пошел по стопам отца
14:43
Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
14:36
Дочь стала копией Кристины Орбакайте: Одно лицо
14:36
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
14:35
Возлюбленная Козловского заметно похорошела после родов: Идет быть мамой!
14:34
В МЧС рассказали о способах спастись от молнии
14:16
"Нам бы твое бабло!": на уехавшую жить в Киев дочку покойной Вербер напали белым днем
14:15
Москвичка пойдет под суд за попытку купить ребенка
14:13
Пикантное фото веселой вдовы Дмитрия Хворостовского стало сенсацией
13:54
Зеленый свет: Россия снимает запрет на международное авиасообщение
13:52
"Пытался душить и ломать ноги": популярная певица вспомнила ужасы домашнего насилия
13:52
Звезда "Интернов" Лидия Арефьева забросила актерство и научилась видеть будущее
13:46
"Кому это понравится?": Собчак обвинили в подлом обмане
13:31
Звезда сериала "Клуб" Анастасия Задорожная возобновляет музыкальную карьеру
13:22
Возмущенный Станислав Садальский: Сын Высоцкого отрезал папе голову
13:17
В Подмосковье пропал без вести олимпийский чемпион
13:05
Найденная мертвой экстрасенс отрепетировала свою смерть
12:57
Сенатор Александров госпитализирован с коронавирусом в тяжелом состоянии
12:44
Актер из "Остаться в живых" Дэниэл Дэ Ким шокировал поклонников: Совсем не стареет
12:36
Певица Ирина Дубцова рассекретила дочь
12:29
В Омской области мужчина убил жену и дочь и спрятал тела в лесу
12:23
"Его любили женщины": коллега высказался о покойном Александре Беляеве
12:15
Отец погиб в автокатастрофе, мать покончила с собой: трагедия финалиста проекта "Ты супер!"
12:08
Актер из турецких сериалов Туан Туналы женится на российской модели
12:06
Адвокат Ефремова разоблачил подавшую в суд на следователей гражданскую жену Захарова
12:00
Ведущая "Квартирного вопроса" рассказала о разводе
11:59
В Роскачестве дали советы по правильному выбору мороженого
11:50
В Санкт-Петербурге ссора между школьниками закончилось стрельбой
11:39
Наталия Орейро выгнулась колесом в российском поезде
11:37
Вдова Игоря Талькова накинулась на Азизу после ее сенсационных откровений
11:31
"Надо подумать о порнушке": родители благословили Карпович на эротическую съемку
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Родные Фриске отсудили у Шепелева миллионы: озвучено решение
Белорусская оппозиция придумала план борьбы с Лукашенко
Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно
Валентина Легкоступова вместе с новым мужем покидает Россию
Разин пригрозил затаившемуся Шатунову новыми разбирательствами: Война продолжается
Мишустин поставил Лукашенко условие по ценам на газ
Сериалы
Создатели начали съемки сериала

Создатели начали съемки сериала "Мертвые души" без устроившего смертельное ДТП Ефремова

Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Съемки теленовеллы, в основу которой легло произведение Николая Гоголя, стартовали без Михаила Ефремова. 56-летний артист должен был воплотить в жизнь образ помещика Плюшкина.
прочитано 234 раза

Режиссер Григорий Константинопольский сообщил о желании снять сериал по "Мертвым душам" еще в минувшем мае. Работа над теленовеллой была запланирована на весну, однако вспышка коронавирусной инфекции и последующий режим самоизоляции спутали киношникам все карты.

ПО ТЕМЕ

Мария Порошина и Александр Самойленко приступили к съемкам четвертого сезона сериала "Родители"

Разведенные Прилучный и Муцениеце снимутся вместе в новом сезоне сериала "В клетке"

 Ефремов устроил смертельное ДТП

Сюжеты Ефремов устроил смертельное ДТП

Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Тогда Константинопольский рассказал, что в сериале "Мертвые души" зрители увидят многих звезд отечественного экрана. Роль Чичикова создатели отдали актеру Евгению Цыганову, а Собакевича доверили играть звезде ленты "Домашний арест" Александру Робаку. Из Дмитрия Дюжева, по мнению режиссера, получится отличный Манилов, а из актрисы Елены Кореневой замечательная Коробочка. Артисту Тимофею Трибунцеву досталась роль Ноздрева, а Михаилу Ефремову – Плюшкина.

На днях Григорий Константинопольский сообщил о начале съемок сериала "Мертвые души". К касту теленовеллы добавились Максим Лагашкин, Юлия Ауг, Ксения Раппопорт и Виктория Толстоганова.

О том, как продвигается работа на площадке, рассказал в личном микроблоге Александр Робак. Артист опубликовал фотоотчет, а также признался, что рад возможности поучаствовать в проекте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Robak Alexander (@sasha_robak)

По понятным причинам Михаил Ефремов в сериале "Мертвые души" не появится. Роль патологического скряги отдали другому актеру.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП со смертельным исходом. Артист сел за руль пьяным. Сейчас он находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело, расследование по которому завершилось несколько недель назад. 29 июля состоится предварительное слушание в суде.

Автор: 24 июля 2020, 16:33 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли алкоголика Ефремова

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт об обращении Лукашенко к армии перед выборами: Все очень серьезно
Пушков отправил "на помойку" доклад о вмешательстве России в политику Великобритании
Давящий оппозицию Лукашенко навлек на себя гнев России и Запада
Белорусский политик: Лукашенко опасается поражения от Тихановской

Шоу-бизнес

Мать отчитала внезапно заявившегося голодного Газманова
Врачи не смогли помочь страдающему мужу Аглаи Шиловской
Народ насмехается над молодящейся Рудковской
Новый секс-скандал: блогер из "Тик-Тока" обвинила женатого Куценко в домогательствах

Проишествия

Зеленский раскрыл детали разговора с захватившим автобус в Луцке
Захват заложников в украинском Луцке: все подробности
В московском отеле нашли тело эксперта "Пусть говорят"
Стало известно о попытке побега Соколова из России после жестокого убийства

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Теряла сознание, не помнила и не понимала, что происходит": появились жуткие подробности болезни Жанны Фриске

Вместо лечения певицы ее возлюбленный купил дом
Шоу-бизнес

Загадочная смерть мамы и тайна происхождения: о чем молчала Ирина Цывина

Об артистке рассказал ее близкий человек
Шоу-бизнес

Ларису Долину сняли в непривычном для народа виде на отдыхе

Артистка отправилась на черноморское побережье
Шоу-бизнес

Куда пропал иллюзионист Амаяк Акопян

Когда-то артист пользовался бешеной популярностью

Гороскоп

Гороскоп на выходные, 25-26 июля 2020 года
Ориентация по звездам: как выбрать профессию с помощью гороскопа
Гороскоп на сегодня, 24 июля 2020 года
Гороскоп на неделю, с 27 июля по 2 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

"Тебя будет не хватать": Хабиб Нурмагомедов о смерти отца
Дочь-фигуристка Этери Тутберидзе получила серьезную травму
Известие о смерти коллеги шокировало Медведеву
Фигуристку Екатерину Александровскую нашли мертвой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+