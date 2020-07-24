Создатели начали съемки сериала "Мертвые души" без устроившего смертельное ДТП Ефремова

Съемки теленовеллы, в основу которой легло произведение Николая Гоголя, стартовали без Михаила Ефремова. 56-летний артист должен был воплотить в жизнь образ помещика Плюшкина.

Режиссер Григорий Константинопольский сообщил о желании снять сериал по "Мертвым душам" еще в минувшем мае. Работа над теленовеллой была запланирована на весну, однако вспышка коронавирусной инфекции и последующий режим самоизоляции спутали киношникам все карты.

Тогда Константинопольский рассказал, что в сериале "Мертвые души" зрители увидят многих звезд отечественного экрана. Роль Чичикова создатели отдали актеру Евгению Цыганову, а Собакевича доверили играть звезде ленты "Домашний арест" Александру Робаку. Из Дмитрия Дюжева, по мнению режиссера, получится отличный Манилов, а из актрисы Елены Кореневой замечательная Коробочка. Артисту Тимофею Трибунцеву досталась роль Ноздрева, а Михаилу Ефремову – Плюшкина.

На днях Григорий Константинопольский сообщил о начале съемок сериала "Мертвые души". К касту теленовеллы добавились Максим Лагашкин, Юлия Ауг, Ксения Раппопорт и Виктория Толстоганова.

О том, как продвигается работа на площадке, рассказал в личном микроблоге Александр Робак. Артист опубликовал фотоотчет, а также признался, что рад возможности поучаствовать в проекте.

По понятным причинам Михаил Ефремов в сериале "Мертвые души" не появится. Роль патологического скряги отдали другому актеру.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил ДТП со смертельным исходом. Артист сел за руль пьяным. Сейчас он находится под домашним арестом. Возбуждено уголовное дело, расследование по которому завершилось несколько недель назад. 29 июля состоится предварительное слушание в суде.