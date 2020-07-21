"Он не преступник": актер Мищенко оправдал поступок Ефремова

Судопроизводство по резонансному делу Михаила Ефремова идет полным ходом. При этом знаменитости продолжают высказывать мнение касательно случившегося.

Знаменитый российский артист Василий Мищенко высказался о ситуации, которая произошла с актером Михаилом Ефремовым. Он убежден, что трагедия, которую последнее время обсуждают в прессе и на телевидении, является лишь несчастным случаем.

Артист заявил, что Ефремова нельзя называть преступником. По мнению Мищенко, под данное определение попадает человек, который намеренно готовился к совершению противоправного деяния.

Кроме того, актер признался, что сам ездил за рулем пьяным. Мищенко вспомнил, как попал в серьезную аварию, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Удар был такой силы, что двигатель попал в кузов авто. Мищенко чудом выжил и после этого зарекся садиться за руль после того, как выпил.

Василий Константинович добавил, что у Ефремова должен быть шанс на искупление перед Господом. По этой причине клеймить оступившегося человека нельзя, считает Мищенко.

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП 8 июня. Артист сел за руль пьяным и допустил столкновение с автомобилем, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм Захаров умер в больнице.

Позже на телевидении показали фрагмент видео, на котором Ефремов предлагает полицейскому взять денег и отпустить его. При этом сам артист утверждал, что не собирается откупаться или задействовать свои связи, чтобы избежать суда и наказания.