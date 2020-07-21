Колдун Бесов рассказал о страшной судьбе алкаша-убийцы Ефремова

Судьба актера Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, уже решена. Такое мнение в интервью "Дни.ру" высказал знаменитый московский экстрасенс Артем Бесов, проанализировав возможный исход нашумевшей истории на картах Таро.



Выходит аркан "Башня". Это самая плохая карта в колоде, которая означает крушение всего, что только может быть", – заявил экстрасенс. Он пояснил: в данном контексте речь идет о крушении прежней жизни Ефремова, которая окончилась в момент трагедии на дороге.

Конечно, по словам Бесова, далее последует что-то новое, но с таким "шлейфом" назвать метаморфозы позитивными нельзя. Впрочем, избежать наказания актеру тоже не удастся. Это доказывает аркан "Суд", выпавший из колоды экстрасенса при соответствующем вопросе.

"Суд" и "Башня" – очень плохая комбинация, которая говорит сама за себя", – заметил Бесов. Он убежден, что будет вынесен справедливый вердикт, соразмерный закону. О последнем, кстати, говорит и аркан "Император". Эта карта указывает на очень серьезные документы. "Да, будет суд, будет приговор, так что варианта избежать наказания тут не прослеживается", – заключил Бесов.

Напомним, что вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и врезался в отечественный грузовой фургон. Водитель ВАЗа погиб.

Экспертиза показала, что Ефремов был пьян. Кроме того, в его крови обнаружили следы наркотиков. 9 августа должен состояться суд, на котором будет определено наказание для актера.

