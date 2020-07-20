Стало известно о готовящемся судебном заседании по делу Ефремова

Следствие по делу Михаила Ефремова завершено. Актер спустя время услышит приговор.

Совсем скоро состоится первое судебное заседание, на котором обсудят степень причастности Михаила Ефремова к смертельному ДТП, произошедшему 8 июня в центре Москвы. Обвинительное заключение уже согласовано с прокуратурой. Дело будет направлено в Пресненский суд столицы.

Ефремов может провести в тюрьме от пяти до 12 лет. Сначала Михаил Олегович признавал вину, но позже его защитник Эльман Пашаев, заявил, что актер отрицает свою причастность к произошедшему. Юрист намерен добиться оправдательного приговора.

Близкие поддерживают Ефремова. При этом никто не собирается его защищать. Дочь актера Анна-Мария понимает, что ее отец совершил преступление, за которое должен ответить. Сын Михаила Олеговича Никита писал: "Надеюсь, ты примешь последствия достойно".

Договориться с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова Михаилу Ефремову не удалось. Родственники не готовы принять помощь от актера, поскольку ее не предложили сразу. Теперь они надеются на денежную компенсацию.

История насколько проста, настолько и сложна. В любом случае, разбираться в ней теперь предстоит судье.