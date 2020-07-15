Адвокат Ефремова резко отреагировал на слухи о своем отстранении: Вы меня танком не уберете

Недавно Федеральная палата адвокатов обратила внимание на юристов Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, занимающихся делом Михаила Ефремова с разных сторон – защиты и обвинения. Их могут наказать за разглашение тайн следствия.
На этом фоне прошел слух, что актер хочет сменить адвоката. Место Эльмана Пашаева якобы займет Петр Хархорин.
Защитник Ефремова уверен, что речь идет об информационном вбросе. По мнению юриста, таким образом недоброжелатели хотят от него избавиться, пишет телеканал "360".
Пашаев назвал Ефремова "достаточно умным мужиком", который все понимает. Он отметил, что журналистам и прочим представителям общественности не удастся заставить актера воспользоваться услугами другого адвоката.
"Вы меня танком от него не уберете <...> У нас с Михаилом очень доверительные и теплые отношения", – сказал Пашаев.
Следствие продолжается. Вероятно, первое судебное заседание состоится в августе. Адвокат Ефремова пообещал, что на слушании будет "все самое интересное".
Популярные темы форума
Девушка весит 89 кг
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
Нянька шпилится с афганцем
Как давно у вас был интим
Мне так стыдно
Закат
Я беременна мне 16
У России есть будущее?
Галкин и Пугачева разводятся? А как же дети?