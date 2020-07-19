"Она ему изменяла": жена предала устроившего смертельное ДТП Ефремова

Сейчас Михаил Олегович находится под домашним арестом. Актер заручился поддержкой пятой жены, в ожидании судебного решения. Напомним, Ефремов стал виновником смертельного ДТП в центре Москвы.

49-летняя Софья Кругликова не отвернулась от актера даже после того, как тот в состоянии алкогольного опьянения лишил жизни человека. Многочисленная аудитория Михаила Олеговича посетовала, что Ефремову крайне повезло с пятым браком, ведь другая жена уже давным-давно оставила бы его одного.

Выяснились неприятные подробности, связанные с четвертой женой артиста. Ксения Качалина долгое время изменяла звездному мужу из-за чего и потеряла мужское доверие.

О нелегких отношениях Михаила Ефремова поведал его близкий друг. Он рассказал, что новая пассия актера познакомилась с ним в одном из клубов, где Михаил Олегович любил проводить время со своими дружками.

Артист начал строить отношения с Кругликовой в тот момент, когда еще был женат на Качалиной и воспитывал двухлетнюю дочь Анну-Марию.

"Софья убеждала его вернуться к Ксении Качалиной. Она понимала, что у них в любом случае семья – мол, там ребенок маленький подрастает. Но Миша не хотел: он был сильно обижен на Ксюшу, потому что она ему изменяла", – откровенно заявил коллега Ефремова.

Мужчина рассказал, как складывается жизнь Михаила Олеговича на данный момент. Близкий друг семьи добавил, что у актера начались серьезные проблемы со здоровьем после смертельного ДТП.

По словам коллеги Ефремова, артист не притрагивается к алкоголю и пьет только минеральную воду. Сейчас Михаил Олегович взахлеб читает литературные новинки и проводит время с семьей.