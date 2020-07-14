Всплыло сенсационное видео с попыткой Ефремова откупиться после аварии

Судебный процесс над Михаилом Ефремовым, устроившим смертельную аварию, в самом разгаре. Актер находится под домашним арестом, пока СМИ смакуют новые подробности резонансного дела.
В программе "60 минут" показали скандальные кадры, на которых, предположительно, зафиксирован момент, когда Ефремов предлагает полицейскому взятку. Человек на видео говорит, что уйдет, а потом заплатит.
Обнародованный материал вызвал большие сомнения у экспертов. Адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский отметил, что сначала необходимо сделать экспертизу голоса, а потом обвинять Михаила Ефремова.
Представляющий интересы актера Эльман Пашаев лаконично прокомментировал скандальное видео. Юрист заявил, что ему пока нечего сказать. "Михаил Олегович ничего не помнит, поскольку находился в тяжелом состоянии", – цитируют адвоката СМИ.
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