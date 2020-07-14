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Адвокат Ефремова Пашаев продолжает подогревать интерес публики к судебному процессу

Адвокат Ефремова Пашаев продолжает подогревать интерес публики к судебному процессу

Михаил Ефремов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Эльман Пашаев стал реже общаться с журналистами после того, как Федеральная палата адвокатов возбудила против него дисциплинарное дело. Юрист разглашал сведения, являющиеся тайной.
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Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев недавно заявил, что несмотря на возможное лишение статуса адвоката, он продолжит заниматься делом актера. Якобы юрист весьма заинтересован в оправдании артиста.

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Пашаев неоднократно заявлял, что у него есть неопровержимые доказательства невиновности Ефремова. Его оппонент Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, считает, что Эльман не сможет предъявить суду ничего существенного, ведь вина Михаила Олеговича очевидна.

Так или иначе, Пашаев анонсирует весьма захватывающее судебное разбирательство. Во время беседы с Пятым каналом юрист сказал:

"Ничего нового, все интересное будет в суде. Защита будет прежней".

Напомним, Михаила Ефремова обвиняют в совершении преступления. Согласно версии следствия, пьяный актер сел за руль автомобиля и, проезжая мимо здания МИДа, выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение.

Водитель фургона, в который въехал Михаил Олегович, скончался от полученных травм спустя несколько часов. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину он не признает.

Автор: 14 июля 2020, 15:10 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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