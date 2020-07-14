Адвокат Ефремова Пашаев продолжает подогревать интерес публики к судебному процессу

Эльман Пашаев стал реже общаться с журналистами после того, как Федеральная палата адвокатов возбудила против него дисциплинарное дело. Юрист разглашал сведения, являющиеся тайной.

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев недавно заявил, что несмотря на возможное лишение статуса адвоката, он продолжит заниматься делом актера. Якобы юрист весьма заинтересован в оправдании артиста.

Пашаев неоднократно заявлял, что у него есть неопровержимые доказательства невиновности Ефремова. Его оппонент Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, считает, что Эльман не сможет предъявить суду ничего существенного, ведь вина Михаила Олеговича очевидна.

Так или иначе, Пашаев анонсирует весьма захватывающее судебное разбирательство. Во время беседы с Пятым каналом юрист сказал:

"Ничего нового, все интересное будет в суде. Защита будет прежней".

Напомним, Михаила Ефремова обвиняют в совершении преступления. Согласно версии следствия, пьяный актер сел за руль автомобиля и, проезжая мимо здания МИДа, выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение.

Водитель фургона, в который въехал Михаил Олегович, скончался от полученных травм спустя несколько часов. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину он не признает.