Адвокат Ефремова Пашаев продолжает подогревать интерес публики к судебному процессу

Защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев недавно заявил, что несмотря на возможное лишение статуса адвоката, он продолжит заниматься делом актера. Якобы юрист весьма заинтересован в оправдании артиста.
Пашаев неоднократно заявлял, что у него есть неопровержимые доказательства невиновности Ефремова. Его оппонент Александр Добровинский, который представляет интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова, считает, что Эльман не сможет предъявить суду ничего существенного, ведь вина Михаила Олеговича очевидна.
Так или иначе, Пашаев анонсирует весьма захватывающее судебное разбирательство. Во время беседы с Пятым каналом юрист сказал:
"Ничего нового, все интересное будет в суде. Защита будет прежней".
Напомним, Михаила Ефремова обвиняют в совершении преступления. Согласно версии следствия, пьяный актер сел за руль автомобиля и, проезжая мимо здания МИДа, выехал на встречную полосу. В результате произошло столкновение.
Водитель фургона, в который въехал Михаил Олегович, скончался от полученных травм спустя несколько часов. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Свою вину он не признает.
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