Больше всех хочет сын: появились детали иска родных погибшего Захарова к Ефремову

В СМИ появились новые данные о сумме, которую семья погибшего Сергея Захарова требует в качестве компенсации. Информацию прокомментировали представители Михаила Ефремова.

Недавно общественность всполошило известие о том, что близкие погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова требуют от Михаила Ефремова компенсацию в размере 40 миллионов рублей. Нескромный запрос произвел впечатление на народ, ведь адвокат Александр Добровинский неоднократно заявлял, что потерпевшая сторона не возьмет у актера ни копейки.

После опровержения представителями родственников Сергея Захарова этой информации Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, защищающие Михаила Ефремова в суде, сообщили, что 40 миллионов все-таки фигурируют в исковых документах. Они раскрыли любопытные детали дела.

Выяснилось, что больше всех хочет получить сын Захарова – целых 20 миллионов рублей. Остальная сумма распределена между другими близкими погибшего, пишет Life.

Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельную аварию 8 июня. Артист сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем курьера Сергея Захарова. Последний от полученных травм скончался в больнице.