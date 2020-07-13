Больше всех хочет сын: появились детали иска родных погибшего Захарова к Ефремову

Недавно общественность всполошило известие о том, что близкие погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова требуют от Михаила Ефремова компенсацию в размере 40 миллионов рублей. Нескромный запрос произвел впечатление на народ, ведь адвокат Александр Добровинский неоднократно заявлял, что потерпевшая сторона не возьмет у актера ни копейки.
После опровержения представителями родственников Сергея Захарова этой информации Эльман Пашаев и Елизавета Шаргородская, защищающие Михаила Ефремова в суде, сообщили, что 40 миллионов все-таки фигурируют в исковых документах. Они раскрыли любопытные детали дела.
Выяснилось, что больше всех хочет получить сын Захарова – целых 20 миллионов рублей. Остальная сумма распределена между другими близкими погибшего, пишет Life.
Напомним, что Михаил Ефремов устроил смертельную аварию 8 июня. Артист сел пьяным за руль, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автомобилем курьера Сергея Захарова. Последний от полученных травм скончался в больнице.
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