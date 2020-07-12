Соловьева втянули в скандал вокруг дела Ефремова

Защитник актера втянул Владимира Соловьева в скандал. Отметим, что если на ведущего заведут дело по статье 310 УК России ("Разглашение данных предварительного расследования" – прим. ред.), то ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, обязательные/исправительные работы, либо арест на срок до трех месяцев.
"Это безобразие, этого нельзя было делать", – заявил Эльман Пашаев. Примечательно, что ранее юристов сразу двух сторон – Михаила Ефремова и близких погибшего в ДТП Сергея Захарова – наказали за нарушение адвокатской этики. Было заявлено, что Эльман Пашаев и Александр Добровинский слишком активно комментировали резонансное дело и занимались самопиаром.
Напомним, на днях Михаил Ефремов закончил знакомиться с материалами уголовного дела и вскоре оно будет передано в прокуратуру. Как отметил его защитник, актер свою вину не признает и находится в шоковом состоянии.
Как писали "Дни.ру", что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Актер, находящийся за рулем в пьяном виде, вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. Артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. Сейчас он под домашним арестом.
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