СМИ: Семья погибшего Захарова требует от Ефремова 40 миллионов

Родственники погибшего в страшном ДТП Сергея Захарова потребовали возмещения морального ущерба в размере 40 миллионов рублей. Об этом сообщил “Московский комсомолец”.

На выплате такой суммы настаивают супруга, брат и два сына Сергея Захарова. Кроме того, как сообщает источник, помимо нынешней жены компенсацию рассчитывает получить и бывшая гражданская жена Сергея Захарова. Следует отметить, что родственники погибшего публично заявляли о том, что никакие деньги от Михаила Ефремова им не нужны.

На днях Михаил Ефремов закончил знакомиться с материалами уголовного дела и вскоре оно будет передано в прокуратуру. Как отметил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, актер свою вину не признает и на данный момент находится в шоковом состоянии.

Напомним, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Актер, находящийся за рулем в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице.

Теперь Михаилу Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На данный момент артист находится под домашним арестом.