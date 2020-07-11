СМИ: Семья погибшего Захарова требует от Ефремова 40 миллионов

На выплате такой суммы настаивают супруга, брат и два сына Сергея Захарова. Кроме того, как сообщает источник, помимо нынешней жены компенсацию рассчитывает получить и бывшая гражданская жена Сергея Захарова. Следует отметить, что родственники погибшего публично заявляли о том, что никакие деньги от Михаила Ефремова им не нужны.
На днях Михаил Ефремов закончил знакомиться с материалами уголовного дела и вскоре оно будет передано в прокуратуру. Как отметил адвокат Ефремова Эльман Пашаев, актер свою вину не признает и на данный момент находится в шоковом состоянии.
Напомним, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова произошло поздно вечером 8 июня. Актер, находящийся за рулем в нетрезвом состоянии, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном, за рулем которого был Сергей Захаров. От полученных травм Захаров скончался в больнице.
Теперь Михаилу Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На данный момент артист находится под домашним арестом.
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