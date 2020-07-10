Анна Мария Ефремова о лишении адвокатского статуса защитника ее отца: Наконец-то

Анна Мария Ефремова не стала приезжать к отцу, когда тот устроил жуткое ДТП в центре Москвы. Дескать, сам справится. Дочь Михаила Олеговича понимает, что он должен понесли заслуженное наказание. Сейчас девушка нехотя сотрудничает со следствием, поскольку считает – она к этой ситуации не имеет никакого отношения.
Так или иначе, Анна Мария контактирует с адвокатом отца Эльманом Пашаевым. Разговоры часто заходят в тупик. Иногда девушка не понимает действий юриста. Недавно Ефремова рассказала, что ее отец из-за общения с Пашаевым стал говорить вещи, которые ему несвойственны.
Дочь актера считает, что все заявления адвоката – бред. Недавно Пашаев говорил о намерении актера усыновить несовершеннолетних родственников погибшего в аварии Сергея Захарова, о непризнании Ефремовым вины в ДТП, о наличии неопровержимых доказательств непричастности актера к случившемуся. На самом же деле все эти слова, по мнению Анны Марии, ничего общего с действительностью не имеют.
Поэтому она радуется тому, что Федеральная палата адвокатов (ФПА) возбудила дисциплинарное дело против Эльмана Пашаева. "Наконец-то, ***", – написала она в "Твиттер".
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