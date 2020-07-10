Адвокат Пашаев вгрызся в дело Ефремова: Мне ничего не помешает

Недавно стало известно, что защищающего Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и представляющего интересы семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александра Добровинского могут лишить адвокатского статуса. Юристы раздают интервью направо и налево, разглашают сведения. являющиеся тайной.
Против них Федеральная палата адвокатов (ФПА) возбудила дисциплинарные дела. Ожидающие наказания Пашаев и Добровинский уже высказались насчет этого. Так, адвокат Ефремова заявил, что не откажется защищать актера, даже если лишится статуса адвоката. "Это не помешает мне участвовать в деле", – считает юрист. Стоит отметить, что Пашаева ранее наказывали таким образом уже три раза.
Добровинский же отметил, что комментировать решение ФПА будет только тогда, когда увидит соответствующие документы. Он знает – помимо лишения адвокатского статуса есть еще две санкции за нарушение профессиональной этики. "Но в этом деле я, безусловно, буду идти до конца, несмотря на препятствия", – заключил юрист.
Напомним, недавно Александр Добровинский прокомментировал отказ Михаила Ефремова признавать вину в смертельном ДТП. Об этом писали "Дни.ру".
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