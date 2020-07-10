Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

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Назван наиболее вероятный приговор Ефремову

Назван наиболее вероятный приговор Ефремову

Михаил Ефремов. Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/www.globallookpress.com
Адвокат Леонид Ольшанский мог защищать Михаила Ефремова в суде, но отказался из "морально-этических соображений". Однако юрист поделился своим экспертным мнением.
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Леонид Ольшанский слышал, что юриста Эльмана Пашаева, которого несколько раз лишали статуса адвоката, рекомендовал Михаилу Ефремову телеведущий Андрей Малахов. Эксперт понимает, по каким правилам сейчас играет защитник актера.

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Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Все, что делает Пашаев – очевидно и весьма банально, считает Ольшанский, ведь в данном случае есть лишь два варианта – раскаиваться, и тем самым получить наименьший срок, или добиваться того же путем отрицания, заявляя: "Я ничего не помню".

Леонид Дмитриевич предположил, что в суде Пашаев будет повторять свои слова о том, что машина виновата в аварии. Пока следствие не преподнесет неопровержимые доказательства нахождения Ефремова в автомобиле в момент ДТП, заседания будут переноситься, считает Ольшанский.

"Мой прогноз: будет лет семь, но поселения, а не лагеря", – сказал он.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. Актер сел за руль в нетрезвом виде. Около здания МИДа он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался через несколько часов от полученных травм. Сейчас артист находится под домашним арестом.

Автор: 10 июля 2020, 19:22 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
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