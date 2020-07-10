Назван наиболее вероятный приговор Ефремову

Леонид Ольшанский слышал, что юриста Эльмана Пашаева, которого несколько раз лишали статуса адвоката, рекомендовал Михаилу Ефремову телеведущий Андрей Малахов. Эксперт понимает, по каким правилам сейчас играет защитник актера.
Все, что делает Пашаев – очевидно и весьма банально, считает Ольшанский, ведь в данном случае есть лишь два варианта – раскаиваться, и тем самым получить наименьший срок, или добиваться того же путем отрицания, заявляя: "Я ничего не помню".
Леонид Дмитриевич предположил, что в суде Пашаев будет повторять свои слова о том, что машина виновата в аварии. Пока следствие не преподнесет неопровержимые доказательства нахождения Ефремова в автомобиле в момент ДТП, заседания будут переноситься, считает Ольшанский.
"Мой прогноз: будет лет семь, но поселения, а не лагеря", – сказал он.
Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. Актер сел за руль в нетрезвом виде. Около здания МИДа он выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого скончался через несколько часов от полученных травм. Сейчас артист находится под домашним арестом.
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