Грубые нарушения: устроившим из дела Ефремова спектакль адвокатам грозит ответственность

Шок у общественности от смертельной аварии, устроенной Михаилом Ефремовым, давно сошел на нет. Журналисты смакуют каждую подробность в резонансном деле.
Масла в огонь подливают адвокаты, представляющие интересы обвиняемого и потерпевших. Теперь, судя по всему, ситуация кардинально изменится.
Появились данные о том, что в отношении адвокатов Пашаева и Добровинского возбуждены дисциплинарные дела, пишет НСН. Отмечается, что они допустили серьезные этические нарушения в своей деятельности.
Пашаев и Добровинский раздают интервью журналистам направо и налево, разглашая сведения, которые являются адвокатской тайной. Законный представитель Ефремова и вовсе пообещал обнародовать некую "сенсацию" во время судебного процесса.
Напомним, что актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию 8 июня. Артист сел пьяным за руль и выехал на встречную полосу, допустив столкновение с машиной, за рулем которой находился курьер Сергей Захаров. Ефремов отделался испугом, а Захаров скончался от полученных травм в больнице.
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