Самойлова нанесла новый удар Джигану после расставания

Оксана Самойлова окончательно открестилась от Джигана. Модель не хочет замечать сходство новорожденного малыша с отцом.

На протяжении нескольких месяцев поклонники пристально следят за отношениями Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана) и Оксаны Самойловой. В мае супруги, кажется, помирились. Они стали выкладывать совместные снимки, Джиган продолжает признаваться избраннице в любви. У пользователей Сети возник вполне резонный вопрос: "А развод-то будет?".

"Идет бракоразводный процесс", – на днях ответила Самойлова. Бизнесвумен пояснила, что она и Джиган остаются в хороших отношениях, потому что детям нужны оба родителя. Кроме того, супруги продолжают жить под одной крышей. Покинет ли рэпер общество Оксаны, дочерей и сына после развода, пока неизвестно.

Тем временем, Самойлова продолжает демонстрировать, что Джиган ей безразличен. 2 июня она поделилась в своем инстаграм-аккаунте фотографией, на которой запечатлен трехмесячный наследник. Модель написала, что сын очень похож на нее, особенно когда его глаза кажутся темными. "Маленький Оксан", – пошутила супруга рэпера.

Некоторые подписчики не согласились с замечанием Самойловой. Им кажется, что малыш очень похож на своего отца. "Копия Джига", "Он вылитый Денис", "Я честно не понимаю, кто тут видит Оксану", – написали пользователи Сети.

Напомним, недавно Джигана осудили за то, что он снова нецензурно выражался в присутствии дочери. Рэпер не смог не выругаться, когда попал в неожиданную ситуацию.