"Объятья мужа Оксану не радуют": появились новые данные об отношениях Самойловой и Джигана

Последние четыре месяца на просторах российского интернета бушуют страсти не хуже, чем в "Санта-Барбаре". Пользователи Сети внимательно следят за отношениями Оксаны Самойловой и Джигана.

Некоторые даже заявляют, что переживают за их семью больше, чем за свою. Напомним, несколько месяцев назад рэпер после рождения долгожданного сына крепко загулял. Жене даже пришлось отправить артиста на лечение от зависимостей и подать на развод, ведь девушка узнала о супруге много неприятных вещей.

После рехаба Джиган взялся за голову и с тех пор пытается вновь завоевать расположение Оксаны Самойловой, однако, похоже, пути назад нет. Предпринимательница настроена решительно: как она заявила на своей странице в соцсети, бракоразводный процесс идет, а ей уже все равно на знаки внимания от мужа.

В пятницу Джиган опубликовал очередное архивное фото с супругой. Пара сидит на улице, рэпер одной рукой обнимает Оксану, а та смущенно улыбается, скрючившись в странной позе. Как отметили подписчики, кадр сделан еще во время пребывания семьи в США. Они предположили, что уже тогда девушка приняла решение расстаться с артистом, поэтому ей так не комфортно обниматься.

"Очень интересно! Оксана разводится с Джиганом. А у Джиги любовь с Оксаной. Может, это кукла Оксаны?" – шутят подписчики музыканта.

Эксперт по языку жестов Илья Анищенко заявил, что, судя по положению тела бизнес-леди, ее принудили к совместному фото. Он увидел на лице модели беспокойство, которое та тщетно пытается замаскировать улыбкой. "Объятия мужа Оксану не радуют", – уверен специалист по лжи.