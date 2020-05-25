Развода не будет? Оксана Самойлова и Джиган показали семейную идиллию

Четыре месяца поклонники пристально следят за личной жизнью Джигана и Оксаны Самойловой. Кажется, супруги помирились, и скандальная история подходит к концу.

В феврале 2020 года в Майами у Дениса Устименко-Вайнштейна (Джигана) и Оксаны Самойловой родился четвертый ребенок, долгожданный сын. Рэпер решил с размахом отметить это событие и потерял над собой контроль. Он увлекся алкогольными напитками и запрещенными веществами. Это привело в рехаб, где его лечили от зависимостей.

История продолжилась в Москве. Джиган вновь попал в клинику и проходил лечение. Только после этого рэпер начал вести себя как примерный семьянин. Все свободное время он стал проводить с детьми и продолжил публично извиняться перед женой. Но Оксана, кажется, была непреклонна и в апреле подала на развод.

После такого решения Самойловой поклонники не сомневались – пара в скором времени официально расстанется. Но, кажется, все налаживается. Недавно Джиган опубликовал новый совместный снимок с Оксаной и сыном в своем инстаграм-аккаунте. На кадре видно, что она выглядит счастливой.

Пользователи Сети не ожидали такого поворота событий. Под фото они оставили комментарии. "Наконец-то", "Красавчики", "Как же я за вас рада", "Будьте счастливы", – написали фолловеры.