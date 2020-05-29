Джиган разразился нецензурной бранью перед дочерью

После того, как Джиган и Оксана Самойлова опубликовали новый совместный снимок в социальной сети, поклонникам показалось, что супруги помирились. Модель поспешила развеять доводы пользователей Сети. Она пояснила, что бракоразводный процесс продолжается, однако чем все в итоге закончится, якобы не знает даже она.
Тем временем семейство продолжает наслаждаться днями, проведенными на карантине. Джиган стал очень часто проводить время с детьми. Недавно он развлекся с дочерьми на огромной надувной горке. Происходящее снимала на телефон, очевидно, Оксана.
На кадрах, опубликованных в "Инстаграм", видно, что Джиган решил прокатиться по склону, но внизу оказалась вода, которая скопилась из-за дождя. Рэпер промочил обувь и чуть не упал. Действие он сопроводил нецензурной лексикой. В этот момент рядом находилась его младшая дочь, которой не следовало бы слушать подобные слова.
Пользователи Сети уже не первый раз замечают, что Джиган матерится перед своими детьми. В феврале рэпер вел прямые эфиры в нетрезвом состоянии и ругался, когда рядом находились дочери. Одну из наследниц он даже просил принести бутылку пива.
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