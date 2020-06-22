"Тупая ***": дочь Ефремова влепила Боне за отца

Дочь Ефремова в твиттер-аккаунте прокомментировала слова Виктории Бони об отце. Анна Мария разнесла бывшую участницу "Дома-2" в пух и прах.

После смертельной аварии, которую народный артист устроил 8 июня, многие звезды встали на его защиту. Другие же, наоборот, отвернулись от опальной знаменитости. Виктория Боня пошла по третьему пути – увидела в ДТП благо.

Теледива заявила, якобы Сергей Захаров погиб не зря. Ведь теперь у Михаила Ефремова есть шанс на праведную жизнь: водитель пожертвовал собой, чтобы актер смог завязать с алкоголем. Бывшая участница "Дома-2" уверена, что теперь знаменитость обязана отказаться от спиртного.

Виктория Боня заявила, что погибший пришел в этот мир, чтобы спасти душу такого, как Михаил Ефремов. Она призвала подсудимого подумать о том, что с ним случилось. Звезда считает, что виновник аварии погибнет, если не замолит грехи и не начнет жить осознанно.

Анна Мария сделала скришот публикации с высказыванием телеведущей. Дочь Ефремова назвала девушку недалекой. "Какая же она тупая ***, господи боже (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – считает наследница артиста.

Пользователи "Твиттера" поддержали блогера. "Ну вы знаете, эта известная христианская активистка – Виктория Боня", "Вот что бывает с чипированными", "Что в голове этой сумасшедшей творится", – написали поклонники дочери Ефремова.