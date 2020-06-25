Заявление об усыновлении Ефремовым детей погибшего в ДТП водителя объяснили

Накануне правозащитник рассказал, что актер раскаивается и хочет помочь семье курьера. Михаил Ефремов может обеспечить достойную жизнь несовершеннолетним наследникам Сергея Захарова и даже готов их усыновить, отметил Эльман Пашаев.
Заявление адвоката раскритиковали пользователи Сети. Они не понимают, чему может научить детей человек с пагубными привычками. "Кто даст разрешение на усыновление мужику под 60, злоупотребляющему алкоголем и наркотиками?" – возмутился один из комментаторов.
В интервью телеканалу "360" адвокат Ефремова поспешил объяснить свое высказывание. Он уточнил, что употребил слово "усыновление" в фигуральном смысле. По словам Пашаева, актер хочет максимально помочь родным Захарова.
Напомним, что о страшной аварии с участием Ефремова стало известно вечером 8 июня. Внедорожник, которым управлял артист, вылетел на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с фургоном. Водитель второй машины умер в больнице.
В момент происшествия актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в его крови нашли следы наркотических средств. В отношении Михаила Ефремова возбудили уголовное дело. Артист находится под домашним арестом до 9 августа.
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