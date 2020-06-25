Жена Ефремова получит денежную компенсацию в огромном размере

Выяснилось, что еще зимой 48-летняя Софья Кругликова подала в суд на управляющую компанию "Жилищник". Поводом стал упавший с крыши лед, который повредил принадлежавший женщине автомобиль Suzuki.
Сначала Кругликова пыталась решить вопрос мирным путем. Она обратилась за компенсацией за поврежденную машину напрямую в компанию, однако ей отказали. Тогда супруга Михаила Ефремова решила обратиться к суду.
В результате служители закона встали на сторону Кругликовой и вынесли решение о выплате ей компенсации в огромном размере – 120 тысяч рублей.
К слову, ее автомобиль был припаркован у дома на Плотниковом переулке, где в настоящее время Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Напомним, что вечером 8 июня Ефремов, управляя внедорожником Jeep в состоянии сильного алкогольного опьянения, устроил смертельное ДТП на Садовом кольце. Он пересек двойную сплошную линию разметки и вылетел на встречную полосу, где столкнулся почти лоб-в-лоб с отечественным фургоном "Лада".
За рулем фургона находился 57-летний сотрудник службы доставки Сергей Захаров. Он получил тяжелые травмы и вскоре скончался в больнице. Михаила Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа, расследование дела продолжается.
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