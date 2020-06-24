Жена не разрешала Ефремову закодироваться от пьянства

Софья Кругликова постоянно следила за здоровьем Михаила Ефремова. Она часто подсыпала в еду актера травы для очистки печени. Кроме того, избранница артиста старалась сопровождать его на мероприятиях, чтобы отвлечь любимого от алкоголя.
Однажды супруга уговорила Михаила Олеговича на посещение спортзала. Он с радостью ходил некоторое время на занятия. Актеру даже удалось похудеть на 15 килограммов.
А вот кодирование от алкоголизма Софья считает крайне неприемлемой процедурой. По ее мнению, такой метод избавления от зависимости является насилием над душой и телом. Чтобы бросить пагубную привычку, нужно это осознавать, настраивать мозг. Такое понимание было у Кругликовой.
Впрочем, "зашиваться" от пьянства Ефремов никогда не планировал. Но, вероятно, произошедшее заставит актера изменить свой образ жизни.
Напомним, 8 июня Михаил Олегович совершил преступление. Актер сел за руль своего автомобиля, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На Садовом кольце он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель небольшой грузовой машины скончался через несколько часов от полученных травм.
Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. В настоящий момент он находится под домашним арестом, идет следствие.
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