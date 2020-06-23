"Вы не люди!": Домогаров сорвался из-за травли Ефремова

На днях "Дни.ру" писали о защитившем Михаила Ефремова Александре Домогарове. Актер негодует из-за того, что народ устроил травлю против устроившего смертельного ДТП артиста. Теперь у Домогарова нет никакого желания выходить на сцену и выступать перед публикой.

Александр Домогаров поддержал Михаила Ефремова, а вместе с тем обратился к общественности и попросил не трогать устроившего аварию актера, поскольку только вышестоящая инстанция может вынести ему приговор. По мнению звезды сериала "Бандитский Петербург", простой народ не имеет права судить Ефремова.

После этого заявления Домогаров скрылся ото всех. Он ограничил доступ к своему инстаграм-аккаунту. Сейчас подписаться на обновления актера можно только с его разрешения.

Но похоже у Александра Юрьевича вообще нет желания общаться с кем-либо. Журналисты издания "Комсомольская правда" обратились к Домогарову с просьбой дать комментарий по поводу 20-летия сериала "Бандитский Петербург". Вероятно, представители СМИ не ожидали, что актер ответит гневно.

Домогаров пояснил, что не намерен общаться из-за травли, которую устроила "народная масса". Считающий лжецами представителей СМИ актер уверен, что "Комсомольская правда" проявила лицемерие и предательство, обратившись к нему.

"Вы не люди. Буду надеяться, что вам воздастся. Прощайте", – сказал Александр Юрьевич.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов устроил жуткое ДТП в центре Москвы. Актер, находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в фургон. Водитель небольшого грузового автомобиля скончался спустя несколько часов от полученных травм.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. На данный момент идет следствие, актер находится под домашним арестом.