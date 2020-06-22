Известная поэтесса дала очевидный совет "жизнерадостному пьянице" Ефремову

После жуткой аварии Михаил Ефремов подвергся порицанию. Все, кто посчитал нужным, высказались о поступке актера. Следующей слово взяла поэтесса и актриса Валерия Коренная.

Валерия Коренная пришла к мнению, что выражение "талант не пропьешь" совершенно не имеет отношения к Михаилу Ефремову. Она осудила поступок актера, отметив, что алкоголь и наркотики сделали свое грязное дело.

Актриса вспомнила интервью Ефремова Юрию Дудю. Во время беседы с журналистом артист назвал себя "жизнерадостным пьяницей". По мнению Коренной, такое высказывание было неверным, потому что Михаил Олегович страдает более страшным заболеванием – алкоголизмом.

Поэтесса также отметила, что сейчас все говорили бы совершенно о другом деле, если бы Ефремов совершил аварию в трезвом виде.

Валерия призвала артиста одуматься и бросить пагубные привычки. Она считает, что актерские способности Михаила Олеговича станут еще ярче, если он откажется от алкоголя и наркотиков.

Впрочем, Михаил Ефремов вряд ли сможет вновь употребить наркотики и алкоголь, ведь ему грозит до 12 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня в центре Москвы. Тогда от полученных травм погиб водитель фургона, в который въехал актер на Садовом кольце. В настоящий момент артист находится под домашним арестом, идет следствие.