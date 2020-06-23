С Ефремова сняли часть вины

Александр Ширвиндт решил заступиться за Михаила Ефремова, который стал объектом травли после чудовищной аварии. По мнению художественного руководителя Театра сатиры, в случившемся виноват не только Михаил Олегович. Часть ответственности нужно переложить на друзей и коллег Ефремова, которые не помогли артисту справиться с зависимостями.
Как заметил Ширвиндт, все лишь кричали "Как не стыдно!", но ничего глобального не делали. Александр Анатольевич считает Михаила Олеговича хорошим артистом, который получил по наследству дикий темперамент.
Ранее он вспоминал Олега Ефремова, который творил жуткие вещи, находясь в нетрезвом состоянии. Александр Ширвиндт видел, как основатель "Современника" напивался и бил ногами машины.
Напомним, Михаил Ефремов предстанет перед судом после окончания следствия за жуткое ДТП – скончался водитель из Рязани Сергей Захаров. Пьяный актер въехал в его фургон, из-за чего мужчина получил несопоставимые с жизнью травмы. На данный момент Михаил Олегович находится под домашним арестом.
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