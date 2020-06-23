С Ефремова сняли часть вины

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы за смертельное ДТП, произошедшее 8 июня по его вине в центре Москвы. За чудовищный поступок актера осудили все, кому не лень. Вмешались даже те, которые были хорошими друзьями с Михаилом Олеговичем.

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