Жена знала обо всем: вскрылись сенсационные подробности о любовнице Ефремова

Стали известны сенсационные подробности личной жизни устроившего смертельную аварию Михаила Ефремова. Близкий к актеру источник рассказал о его романтических отношениях с молодой коллегой.



Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы случилось страшное ДТП с участием артиста. Внедорожник, за рулем которого сидел пьяный Ефремов, на полной скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель второго транспорта скончался в больнице.

Сразу после смертельной аварии в Сети появились сообщения о том, что артист находился в автомобиле не один. Якобы вместе с ним была любовница – 36-летняя коллега Дарья Белоусова. Отметим, что артистка одной из первых сообщила о случившейся трагедии.

Позднее в правоохранительных органах опровергли данные о пассажире в машине звезды. Однако несмотря на это слухи о романе Михаила Ефремова с Дарьей Белоусовой продолжили распространяться в прессе. Близкий к артисту источник подтвердил, что у него действительно были отношения на стороне. Именно Дарья приютила знаменитость в своей квартире после ДТП.

Как уточняет "Экспресс газета", Белоусова сама добавилась Ефремова. Сначала артист даже не обращал на нее внимания. Однако Дарья оказалась настойчивой: она писала ему стихотворения и чуть ли не пела серенады. Об их отношениях знала супруга актера Софья Кругликова. "Конечно, Ефремов не дурак и из семьи не собирался уходить", – отметил источник.