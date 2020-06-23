Жена знала обо всем: вскрылись сенсационные подробности о любовнице Ефремова

Вечером 8 июня на Смоленской площади в центре Москвы случилось страшное ДТП с участием артиста. Внедорожник, за рулем которого сидел пьяный Ефремов, на полной скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном. Водитель второго транспорта скончался в больнице.
Сразу после смертельной аварии в Сети появились сообщения о том, что артист находился в автомобиле не один. Якобы вместе с ним была любовница – 36-летняя коллега Дарья Белоусова. Отметим, что артистка одной из первых сообщила о случившейся трагедии.
Позднее в правоохранительных органах опровергли данные о пассажире в машине звезды. Однако несмотря на это слухи о романе Михаила Ефремова с Дарьей Белоусовой продолжили распространяться в прессе. Близкий к артисту источник подтвердил, что у него действительно были отношения на стороне. Именно Дарья приютила знаменитость в своей квартире после ДТП.
Как уточняет "Экспресс газета", Белоусова сама добавилась Ефремова. Сначала артист даже не обращал на нее внимания. Однако Дарья оказалась настойчивой: она писала ему стихотворения и чуть ли не пела серенады. Об их отношениях знала супруга актера Софья Кругликова. "Конечно, Ефремов не дурак и из семьи не собирался уходить", – отметил источник.
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