Охлобыстин о карьере Ефремова после ДТП: Все это покрыто мраком

Звезда сериала "Интерны" Иван Охлобыстин высказался о карьерных перспективах коллеги. По мнению знаменитости, шансы Михаила Ефремова на возвращение в профессию мизерны.

"Я не представляю, честно говоря. Для меня все это покрыто мраком", – отметил Иван Охлобыстин, говоря о будущем приятеля. По словам звезды сериала "Интерны", Михаил Ефремов слишком склонен к самобичеванию. Артист сам себе самый суровый судья.

Охлобыстин всерьез опасается за психическое здоровье коллеги по цеху. Ефремов совестливый и, несмотря на недостатки, ответственный человек. Иван отметил, что, скорее всего, жизнь Михаила уже не встанет на прежние рельсы.

Впрочем, звезда сериала "Интерны" надеется, что коллега будет работать. Эти было бы верно даже с практической точки зрения: он сможет поддерживать материально свою семью и близких погибшего в ДТП. Охлобыстин напомнил, что Ефремов гениальный театральный режиссер и актер.

Иван добавил, что не оправдывает поступок Михаила, но поддерживать его не перестанет. Ефремов Охлобыстину практически родственник. "Он крестный моей старшей дочери", – поведала звезда сериала "Интерны". Иван будет молиться за друга. По словам актера, есть связь между людьми, которую не могут нарушить Уголовный кодекс или представления людей о морали.

Михаил Ефремов находится под домашним арестом. Общаться артистам запрещено. Иван Охлобыстин справляется о состоянии друга у его жены Софьи Кругликовой.