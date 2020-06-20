Народу показали квартиру погибшего из-за Ефремова водителя

Сергей Захаров скончался спустя несколько часов после того, как в его фургон въехал пьяный Михаил Ефремов. Тогда в больницу приехала гражданская жена погибшего водителя Ирина Стерхова. Женщина теперь не представляет жизни без возлюбленного.

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Недавно Ирина Стерхова, возлюбленная погибшего в ДТП из-за Михаила Ефремова Сергея Захарова, вновь пришла на телевидение и рассказала о своем горе. Несмотря на то, что у водителя была законная жена, женщина считает вдовой себя.

В эфире передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" Стерхова показала квартиру, в которой она последние семь лет жила вместе с Захаровым. Ирина призналась, что не стала менять постельное белье, потому что не хочет расставаться с запахом возлюбленного. Женщина указала и на кондиционер, который Сергей устанавливал сам.

Стерхова также вспоминает, что Захарову очень нравились ее кулинарные эксперименты. Например, он по запаху мог определить, что приготовила Ирина. Женщина теперь не понимает, как она будет заниматься домашними делами без близкого человека.

Она познакомилась с Сергеем 22 года назад. Простое общение лишь со временем переросло в близкие отношения. Тогда у Захарова уже был четырехлетний сын. Стерхова предполагает, что Захаров не стал жениться на ней, потому что не хотел травмировать своего ребенка.

Общих детей у Ирины и Сергея нет. Однажды Стерхова забеременела. Несмотря на финансовые трудности, мужчина хотел оставить ребенка. Но Стерхова позже сама приняла решение сделать аборт. "Была возможность родить. Но пришлось бы уйти в декрет. А моя работа – это ощутимый вклад в бюджет", – объяснила женщина.

Официальную жену Сергея Захарова зовут Маргарита. Она не вмешивалась в личную жизнь мужа. Сейчас супруга погибшего водителя активно сотрудничает со следствием.

Напомним, Сергей Захаров скончался утром 9 июня. Накануне он попал в ДТП из-за Михаила Ефремова. Пьяный актер врезался в его фургон. Травмы, которые получил водитель грузовой машины, оказались несопоставимы с жизнью.

Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас артист находится под домашним арестом. Скорее всего, рассматривать дело по существу в суде начнут в августе.