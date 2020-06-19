Неожиданный поворот: в деле Ефремова появится новый потерпевший

Вдова погибшего в ДТП Сергея Захарова не собиралась участвовать в судебном процессе, но вдруг изменила решение. Маргарита собралась в Следственный комитет. Согласно предположениям друга семьи, она хочет объявить себя потерпевшей.
Не исключено, что Маргарита воспользуется услугами другого адвоката. Как только вдова Захарова будет признана потерпевшей, она сможет рассчитывать на компенсацию, которую взыщет с Михаила Ефремова суд. Также из дела исключат брата погибшего – потерпевший может быть только один.
Друг семьи также рассказал, что на могиле Захарова нашли венок от Ефремова. Кто его возложил, неизвестно. Бывшая гражданская жена Сергея вынесла венок за ограду, но его кто-то вернул.
Напомним, что Михаил Ефремов в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу на Садовом кольце. Актер врезался в фургон, водитель которого скончался спустя несколько часов.
Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Актер находится под домашним арестом, однако он хотел, чтобы его посадили в СИЗО.
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