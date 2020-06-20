"Михаил Олегович очень сильно страдает": адвокат рассказал о жестком разговоре с Ефремовым

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев пояснил, что виновнику аварии было бы морально легче, если бы пострадавшие согласились на компенсацию. Однако он решил оставить попытки договориться с ними и сменить позицию.
"Да, Михаил Олегович очень сильно страдает", – отметил Пашаев.
Юрист заявил, что намерен провести жесткий разговор с Михаилом Ефремовым, с целью уговорить его доверить суду определять размер компенсации. По словам адвоката, в настоящее время речи о каких-либо конкретных суммах не идет, поэтому появившиеся в СМИ слухи о трех миллионах рублей являются ложью. Эльман Пашаев пояснил, что сначала нужно выяснить, сколько было потрачено на похороны погибшего, а затем обсудить размер морального ущерба.
Говоря о том, что новой пострадавшей по делу может стать официальная жена умершего – Маргарита, юрист подчеркнул, что это не повлияет на решение суда. Однако адвокат отметил, что тот размер компенсации, который назначит суд, может быть намного меньше тех средств, что предлагал Михаил Ефремов.
Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов, находясь за рулем внедорожника в нетрезвом виде, выехал на встречную полосу на Садовом кольце в Москве и столкнулся с фургоном "Лада". За рулем легковушки был 57-летний сотрудник курьерской службы Сергей Захаров, который позже скончался в больнице от тяжелых травм. Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа, расследование дела продолжается.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Вы из какого города?
Как вам Навальный?
Ефремов - наркоман!!!
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Вот и открылась правда!
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?
Хочу работать