"Он и так уже получеловек": отсидевший Долинский о смерти Ефремова в тюрьме

Так считает Владимир Долинский. Актер пришел в студию передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" и выразил свои опасения по поводу состояния Михаила Ефремова. Он уверен, что опальный артист скончается в тюрьме, если общественность продолжит гнобить и осуждать.
Владимир Абрамович напомнил, что он тоже отбывал наказание в местах не столь отдаленных, поэтому не понаслышке знает, как на зоне обращаются с заключенными. Ефремов слишком сломлен, он не переживет такой стресс, уверен Долинский. "Как на его руках кровь, на ваших руках тоже она будет, если вы будете добивать. Он и так уже получеловек!", – сказал актер.
Долинский попал за решетку в 1973 году. Его посадили за незаконные валютные операции. Он покинул тюрьму досрочно, спустя четыре года. Тогда Театр сатиры направил ходатайство.
Напомним, две недели назад в центре Москвы произошло смертельное ДТП. Скончался житель Рязани Сергей Захаров. Водитель ехал по Садовому кольцу, когда в его фургон въехал Михаил Ефремов. Актер находится в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, поэтому управлять автомобилем он не мог.
Сергей Захаров скончался спустя несколько часов от полученных трав. А Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас актер находится под домашним арестом, идет следствие.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Вы из какого города?
Как вам Навальный?
Ефремов - наркоман!!!
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Вот и открылась правда!
Хочу работать
Пригожин и Валерия покупают дом за $55 миллионов баксов. Недавно плакали, что кушать нечего. Это как так?