Хватит на даче сидеть: бедствующую вдову Караченцова отправили зарабатывать на кусок хлеба

Костлявая рука голода вот-вот сожмется на шее Людмилы Поргиной. Однако мир не без добрых людей. Знаменитости делают все, чтобы спасти вдову Николая Караченцова.

Сколько же вокруг нас добрых, отзывчивых, участливых людей! Светская львица Алена Кравец собрала для Людмилы Поргиной сумку с сухой лапшой и другими продуктами длительного срока хранения. Звездный дизайнер Аника Керимова предложила сшить поиздержавшейся вдове Николая Караченцова красивое платье. Она же пригласила Поргину на работу в свой салон.

Людмиле Андреевна идет 72-й год, но она бодра и полна сила. Прежде актриса энергию тратила на походы по телешоу и поездки на модные курорты. Сейчас, во время бушующей пандемии коронавируса, вынуждена сидеть на даче. У нее много животных, которых нужно кормить, много недвижимости, которую надо оплачивать, а денег на все это не хватает. Тут и вертись.

Керимова предложила ей должность продавца-консультанта. Мол, вдова Караченцова коммуникабельна, сможет найти общий язык с клиентами. "Оплата по этой вакансии сдельная, – пояснила Аника. – Зависит от продаж. Людмилу Андреевну не обидим".

Пенсия Поргиной с учетом доплаты за звание заслуженной артистки весьма скромная – в районе 50 тысяч рублей. Если актриса сможет получать хотя бы 100 тысяч в шоу-рум Керимовой, концы с концами сведет. Вдова Караченцова от природы человек очень скромный, миллионов никогда не зарабатывала, жила по средствам.