Хватит на даче сидеть: бедствующую вдову Караченцова отправили зарабатывать на кусок хлеба

Сколько же вокруг нас добрых, отзывчивых, участливых людей! Светская львица Алена Кравец собрала для Людмилы Поргиной сумку с сухой лапшой и другими продуктами длительного срока хранения. Звездный дизайнер Аника Керимова предложила сшить поиздержавшейся вдове Николая Караченцова красивое платье. Она же пригласила Поргину на работу в свой салон.
Людмиле Андреевна идет 72-й год, но она бодра и полна сила. Прежде актриса энергию тратила на походы по телешоу и поездки на модные курорты. Сейчас, во время бушующей пандемии коронавируса, вынуждена сидеть на даче. У нее много животных, которых нужно кормить, много недвижимости, которую надо оплачивать, а денег на все это не хватает. Тут и вертись.
Керимова предложила ей должность продавца-консультанта. Мол, вдова Караченцова коммуникабельна, сможет найти общий язык с клиентами. "Оплата по этой вакансии сдельная, – пояснила Аника. – Зависит от продаж. Людмилу Андреевну не обидим".
Пенсия Поргиной с учетом доплаты за звание заслуженной артистки весьма скромная – в районе 50 тысяч рублей. Если актриса сможет получать хотя бы 100 тысяч в шоу-рум Керимовой, концы с концами сведет. Вдова Караченцова от природы человек очень скромный, миллионов никогда не зарабатывала, жила по средствам.
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