"Ничего ей не надо!": сын высказался о сидящей без копейки 71-летней Поргиной

Новость о том, что Людмила Поргина якобы сидит на даче без денег, всерьез встревожила поклонников. Многие решили, что вдова Николая Караченцова прозябает в нищете и костлявая рука голода душит ее. Разумеется, все это было неприятно читать ее 42-летнему сыну Андрею – успешному адвокату, генеральному директору Культурного фонда Николая Караченцова. Корреспондент "Дни.ру" связался с ним по телефону.

"Я с удивлением узнал из прессы, что моя мама в чем-то нуждается, – заверил Андрей Караченцов. – Думаю, ее просто не так поняли и раздули целую историю. Она говорила всего лишь о том, что сейчас у всей страны непростое положение, но о помощи никого не просила".

"Спасибо за любовь и участие всем неравнодушным людям, которые проявили свою заботу, захотели помочь, позвонили, – продолжает сын Николая Караченцова. – Хочу попросить ничего не собирать – ни еды, ни одежды, ни денег. У нас все есть, мама ни в чем не нуждается. Мы постоянно с ней на связи, помогаем всем, что нужно, у нас все хорошо".

Напомним, сыр-бор начался после слов актрисы о безденежье, которые подхватили все ведущие издания страны. "Я сижу без денег, – призналась Людмила Андреевна. – Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют затрат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе и никуда нельзя выезжать. Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак!"

Помочь актрисе вызвались многие российские звезды – светская львица Алена Кравец собрала продуктовый набор для Поргиной, а звездный модельер Аника Керимова решила подарить актрисе красивое платье для телеэфиров.