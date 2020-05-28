"Люди поиздержались на похоронах!": подруга вступилась за нуждающуюся Поргину

Людмила Поргина самоизолировалась на даче – никого не трогает, общается с кошками, собаками и попугаями. И вдруг ей начинают обрывать телефон знакомые, коллеги и посторонние. Мол, в прессе пишут, что вдова Караченцова голодает, ее надо срочно спасать.

Людмиле Андреевне грех Бога гневить. Сын Андрей обеспечивает всем необходимым, мэр столицы доплачивает по 30 тысяч рублей в месяц за звание заслуженной артистки. А если бы костлявая рука голода и вцепилась ей в горло, она бы не стала просить помощи – привыкла рассчитывать на себя, жить по средствам.

"То, что происходит вокруг Людочки, это настоящее безобразие, – считает композитор и поэтесса Елена Суржикова. – Она очень открытый человек, могла просто вскользь сказать, что сегодня всем жить непросто, а журналисты из этого раздули трагедию. И вот уже Поргину осуждает жена Щербакова (Татьяна Бронзова заявила, что, когда актеры жалуются на безденежье, ей за них стыдно. – Прим. ред.), светская львица Алена Кравец ей сумку сухой лапши посылает. Это неприлично просто!"

"Людмила Поргина – святой для меня человек, я ее боготворю, – отметила Суржикова. – Сколько она сделала для своего мужа Николая Караченцова, сколько она помогала и мне, и всем вокруг. И теперь писать, что она голодает! Это бесстыдно! Надо понимать, что у нее были похороны, потом установка памятника – все это требует затрат. Понятно, что люди могли поиздержаться, но это не повод осуждать Поргину, клевать, смеяться над ней".