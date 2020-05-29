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"Сдаю квартиры": пожаловавшаяся на безденежье Поргина оказалась оборотистой миллионершей

Людмила Поргина. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники Николая Караченцова бьют тревогу: мол, его вдова Людмила Поргина осталась без денег, нет еды не только для себя, но и для многочисленных домашних животных. Артисты начали собирать ей сумки с продуктами и одеждой, но оказалось, что с помощью можно повременить.
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Николай Караченцов был весьма обеспеченным человеком. В 2003 году он купил квартиру площадью 256 квадратных метров в самом центре Москвы. Писали, что элитное жилье обошлось ему почти в миллион долларов.

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 Николай Петрович Караченцов

Николай Петрович Караченцов актер

А шикарный загородный особняк рядом с национальным парком "Лосиный Остров", по оценкам риелторов, стоит около 400 миллионов рублей. После аварии и долгой реабилитации семья переехала сюда на постоянное место жительства. Тут же в самоизоляции пребывает Людмила Поргина.

"Я сижу без денег, – жаловалась она журналистам. – Вижу, какие налоги надо заплатить (элитная недвижимость большой площади оценивается дорого. – Прим. ред.), и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это. А еще у меня четыре попугая, шесть кошек, собака, которую взяли из приюта. Они тоже требуют затрат. Животных надо ежедневно кормить: им не объяснишь, что коронавирус на дворе, и никуда нельзя выезжать. Они в шесть утра просыпаются, приходят ко мне и просят завтрак!"

Пенсия у служившей всю жизнь в "Ленкоме" Поргиной с учетом доплаты от правительства Москвы за звание заслуженной артистки России составляет около 50 тысяч рублей в месяц. Однако это не единственный ее источник дохода.

"Живу на аренду квартир, – призналась Людмила Андреевна. – Сейчас сложно сдавать. Раньше я путешествовала на эти деньги. А теперь непонятно, как... Париж, Дубай в начале года успела посетить".

Все это напоминает историю подпольного миллионера Корейко из романа "Золотой теленок". Герой Ильфа и Петрова любил пословицу "бедность не порок", ходил на работу с небольшой зарплатой и вел себя так, чтобы никто не заподозрил наличие у него многомиллионного состояния.

Автор: 29 мая 2020, 09:59 Источник: eg.ru ✓ Надежный источник
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Каким запомнился Николай Караченцов

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