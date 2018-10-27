Каким запомнился Николай Караченцов

Утром 26 октября в Московской городской онкологической больнице умер Николай Караченцов. Артист скончался накануне дня рождения – на следующий день ему должно было исполниться 74 года.
Больше 10 лет он боролся с последствиями жуткой аварии. Заново учился ходить и говорить, но к одной болезни прибавлялись другие. В итоге Караченцов проиграл сражение за свою жизнь. Зрители навсегда запомнят его полным сил, обаятельным мужчиной, каким он был на экранах телевизоров и на сцене.
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