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Окт. 27, 2018
просмотры: 123

Каким запомнился Николай Караченцов

567

Утром 26 октября в Московской городской онкологической больнице умер Николай Караченцов. Артист скончался накануне дня рождения – на следующий день ему должно было исполниться 74 года.

Больше 10 лет он боролся с последствиями жуткой аварии. Заново учился ходить и говорить, но к одной болезни прибавлялись другие. В итоге Караченцов проиграл сражение за свою жизнь. Зрители навсегда запомнят его полным сил, обаятельным мужчиной, каким он был на экранах телевизоров и на сцене.

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