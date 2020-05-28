"Всем миром, всем народом, всей землей": объявлен сбор еды и одежды для вдовы Караченцова

"Когда я узнала из новостей, что Людмила Андреевна нуждается, у меня защемило сердце, – сказала Аника. – Если у Поргиной нет денег на самое необходимое, если ей нечем кормить животных, то понятно, что на новую одежду у нее нет средств и подавно".
"Она всегда была и остается очень красивой и эффектной женщиной, – отметила Керимова. – В "Ленкоме", которому отдала почти полвека жизни, всегда считалась одной из главных модниц. Ее супруг Николай Караченцов с легендарной рок-оперой "Юнона и Авось" проехал много стран и из каждой привозил Людмиле Андреевне элегантные вещи, которых в ту пору ни у кого не было".
Поскольку сейчас Поргина лишена возможности пополнять гардероб, Керимова решила сделать ей подарок. Дизайнер сошьет платье, в котором можно пойти и на телевидение, и на премьеру спектакля в любимый театр.
"Во времена карантина очень важно поддерживать друг друга, проявлять человеческую заботу и участие, тем более пока закрыты все магазины одежды, – уверена Аника. – Думаю, мой подарок Людмиле Андреевне будет вдвойне актуален. Наконец-то пришли роскошные ткани, которые долго стояли на таможне из-за пандемии, так что обещаю сшить платье в ближайшее время. Осталось дело за малым – снять мерки. Надеюсь, что моему примеру последуют и другие звезды. "Всем миром, всем народом, все землей", как поется в известной песне, поможем дорогой нашей Людмиле Поргиной!"
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