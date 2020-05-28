"Всем миром, всем народом, всей землей": объявлен сбор еды и одежды для вдовы Караченцова

Известие о сложном материальном положении вдовы Николая Караченцова всколыхнуло общественность. Встревоженные артисты считают, что Людмиле Поргиной требуется помощь. Они даже собираются провести благотворительный марафон по сбору средств для Людмилы Андреевны. Одной из первых откликнулась знаменитый звездный дизайнер Аника Керимова.



"Когда я узнала из новостей, что Людмила Андреевна нуждается, у меня защемило сердце, – сказала Аника. – Если у Поргиной нет денег на самое необходимое, если ей нечем кормить животных, то понятно, что на новую одежду у нее нет средств и подавно".

"Она всегда была и остается очень красивой и эффектной женщиной, – отметила Керимова. – В "Ленкоме", которому отдала почти полвека жизни, всегда считалась одной из главных модниц. Ее супруг Николай Караченцов с легендарной рок-оперой "Юнона и Авось" проехал много стран и из каждой привозил Людмиле Андреевне элегантные вещи, которых в ту пору ни у кого не было".



Поскольку сейчас Поргина лишена возможности пополнять гардероб, Керимова решила сделать ей подарок. Дизайнер сошьет платье, в котором можно пойти и на телевидение, и на премьеру спектакля в любимый театр.



"Во времена карантина очень важно поддерживать друг друга, проявлять человеческую заботу и участие, тем более пока закрыты все магазины одежды, – уверена Аника. – Думаю, мой подарок Людмиле Андреевне будет вдвойне актуален. Наконец-то пришли роскошные ткани, которые долго стояли на таможне из-за пандемии, так что обещаю сшить платье в ближайшее время. Осталось дело за малым – снять мерки. Надеюсь, что моему примеру последуют и другие звезды. "Всем миром, всем народом, все землей", как поется в известной песне, поможем дорогой нашей Людмиле Поргиной!"

